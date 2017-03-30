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Прокуратура признала незаконным демонтаж воздушных кабелей на севере столицы
31 марта 2017 г. | Время публикации 11:51 | Последние изменения 13:20
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Прокуратура Северного округа сочла незаконными требования московских властей демонтировать воздушные линии связи, поскольку это нарушает права абонентов на получение услуг связи. Это следует из информационного письма, направленного прокуратурой Северного округа в префектуру, на которое ссылаются "Ведомости". Содержание письма подтвердили источники, близкие к трем московским операторам.

Поводом для прокурорской проверки стали, в частности, обращения операторов "Ростелеком", "Вымпелком" и "Комкор", которые сочли, что предписания демонтировать воздушные кабели, выданные управляющим компаниям Мосжилинспекцией, нарушают их права. По мнению прокуратуры, действия Мосжилинспекции являются вмешательством в правоотношения провайдеров и абонентов: демонтаж воздушных линий может нарушить права жильцов на получение услуг связи. В своем письме прокуратура просит администрацию Северного округа довести его содержание до управляющих компаний, чтобы предотвратить неправомерный демонтаж проводов.

Напомним, в феврале первый заместитель префекта Северного округа Москвы Антон Велиховский предупредил операторов связи о демонтаже 550 воздушных линий на крышах домов, якобы установленные в обход общего собрания жильцов. У "Ростелекома" префектура насчитала 46 якобы незаконных линий, у "Акадо" и "Вымпелкома" – 22 и 14. Операторам дали неделю на то, чтобы получить разрешения или перенести линии под землю. В противном случае кабели пригрозили срезать принудительно, и Велиховский обещал участвовать в этом лично.

По оценке президента Ассоциации компаний связи Алексея Стурова, без связи могли остаться десятки тысяч жителей и объекты инфраструктуры. Представитель министерства связи Михаил Быковский назвал требования префектуры "волюнтаристской историей". А в январе сообщалось, что перенос кабелей приведет к подорожанию интернета.

Столичные власти давно планировали перенести "воздушку" под землю, однако до масштабного демонтажа дело не доходило. В 2014 году ФАС выступила против подобных планов, усмотрев в этом нарушение закона о конкуренции. Годом позже мэр Москвы Сергей Собянин заверил антимонопольщиков, что власти не будут демонтировать воздушные линии связи при благоустройстве без согласия провайдеров. Принудительно будут убирать только бесхозные кабели, подчеркивал градоначальник.

На деле все вышло иначе. Из-за демонтажа воздушных линий связи на протяжении прошлого года тысячи москвичей на время оказывались без интернета. Факты демонтажа кабелей подтверждали в "Вымпелкоме", "Ростелекоме", а также в дочерней компании "Мегафона" NetByNet. Представитель "Ростелекома" утверждал, что с начала 2016 года в Москве из-за несогласованной с операторами срезки проводов доступ к услугам связи был нарушен примерно для 100 тысяч пользователей.
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