Прокуратура признала незаконным демонтаж воздушных кабелей на севере столицы

20 февраля 2017 г. Власти севера Москвы задумали массовый демонтаж воздушных линий связи

Префектура насчитала 550 незаконных кабелей на крышах домов. Операторам дали неделю на то, чтобы получить разрешение от жильцов или убрать провода под землю. Минкомсвязи и ФАС осадили чиновников.