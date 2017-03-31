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Пробки ожидаются 1 апреля в районе СК "Олимпийский", где пройдет фестиваль экстрима
31 марта 2017 г. | Время публикации 18:33 | Последние изменения 18:34
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Дорожные заторы возможны 1 апреля вблизи спорткомплекса "Олимпийский" на Олимпийском проспекте из-за проведения фестиваля экстремальных видов спорта "Прорыв". Специально перекрывать движение не планируется: трудности прогнозируются в связи с притоком зрителей на автомобилях, говорится на сайте департамента транспорта Москвы.

Объехать Олимпийский проспект можно по улицам Шереметьевская и Щепкина. Автомобилистов, которым нужно в район "Олимпийского", и посетителей фестиваля просят пользоваться общественным транспортом. Международный фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв" пройдет в Москве в десятый раз при поддержке городского департамента спорта и туризма.

Зрителям обещают "незабываемые трюки на мотоциклах, снегоходах, автомобилях, велосипедах и роликах". Среди участников – британский каскадер и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Терри Грант, выполнявший виражи в блокбастере "Миссия невыполнима" и комедийном боевике Гая Ритчи "Агенты А.Н.К.Л.", атлеты из США, Японии и России, а также пилотажная группа экстремального вождения московского управления ГИБДД. Мероприятия начнутся в 16:00, зрителей начнут пускать с 14:30, сообщается на странице фестиваля в соцсети "ВКонтакте". Шоу продлится три часа десять минут.

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