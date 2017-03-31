Пробки ожидаются 1 апреля в районе СК "Олимпийский", где пройдет фестиваль экстрима

30 марта 2017 г. В Москве предупредили о предстоящем перекрытии улиц для пешеходов и автомобилей

В выходные затруднен проход по пешеходной зоне возле Малого театра, где пройдут телесъемки. До 12 апреля центральные улицы и площади будут готовить к пасхальному фестивалю. На 8 апреля намечен автопробег.