Пробки ожидаются 1 апреля в районе СК "Олимпийский", где пройдет фестиваль экстрима

Дорожные заторы возможны 1 апреля вблизи спорткомплекса "Олимпийский" на Олимпийском проспекте из-за проведения фестиваля экстремальных видов спорта "Прорыв". Специально перекрывать движение не планируется: трудности прогнозируются в связи с притоком зрителей на автомобилях, говорится на
сайте департамента транспорта Москвы.
Объехать Олимпийский проспект можно по улицам Шереметьевская и Щепкина. Автомобилистов, которым нужно в район "Олимпийского", и посетителей фестиваля просят пользоваться общественным транспортом. Международный фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв"
пройдет в Москве в десятый раз при поддержке городского департамента спорта и туризма.
Зрителям обещают "незабываемые трюки на мотоциклах, снегоходах, автомобилях, велосипедах и роликах". Среди участников – британский каскадер и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Терри Грант, выполнявший виражи в блокбастере "Миссия невыполнима" и комедийном боевике Гая Ритчи "Агенты А.Н.К.Л.", атлеты из США, Японии и России, а также пилотажная группа экстремального вождения московского управления ГИБДД. Мероприятия начнутся в 16:00, зрителей начнут пускать с 14:30, сообщается на странице фестиваля в соцсети "ВКонтакте"
. Шоу продлится три часа десять минут.