Испорченным барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернут прежний вид

14 мая 2015 г. Барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернут прежний вид

С барельефов планируется удалить нынешний слой краски и затем покрыть их краской прежних оттенков. А в 2016-2017 годах на станции планируется провести полный комплекс ремонтно-реставрационных работ.