Испорченным барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернут прежний вид

Московский метрополитен отреставрирует гипсовые барельефы станции "Новокузнецкая", вокруг которых два года назад разгорелся скандал. Как сообщается на сайте столичной мэрии
, специалисты уже пробуют расчищать фигурный фриз, посвящённый Великой Отечественной войне. Это позволит найти цвет, в котором барельефы были выполнены во время открытия станции в 1943 году.
Расчистку планируется завершить до конца апреля. Работы идут ночью, чтобы не мешать пассажирам. После этого планируется утвердить технологию декоративного барельефа. Полностью восстановить его исторический облик планируется в 2017–2018 годах во время комплексной реставрации станции. Основание барельефа укрепят, мелкие повреждения отремонтируют. В Мосгорнаследии пообещали контролировать работы.
Реставрация станции пройдёт в два этапа. Сначала планируется восстановить архитектурный облик платформы: расчистить потолки, отреставрировать и укрепить все элементы художественного оформления стен и пилонов, воссоздать исторические светильники и отделку полов. На втором этапе расчистят и восстановят исторический облик белокаменной облицовки фасада вестибюля. Также отреставрируют лепной фриз с металлическими буквами в названии станции. Вестибюлю вернут исторические, утраченные, оконные витражи и оригинальные двери. Проект реставрации уже получил все необходимые согласования. Конкурс выиграла организация, которая разрабатывала проект восстановления исторического облика станции "Киевская" Филёвской линии.
В мае 2015 года пассажиры станции пожаловались на закрашенные барельефы
, потребовав "остановить вандализм". В Twitter метрополитена заявили, что обновление инфраструктуры согласовано и ведется в плановом режиме. Однако позже стало известно, что Мосгорнаследие не выдавало разрешения, а проектная документация не согласовывалась.
В отношении руководства метрополитена было возбуждено дело об административном правонарушении
, работы потребовали остановить. Через несколько дней В Мосгорнаследии сообщили, что барельефам вернут прежний вид
, но с тех пор они оставались закрашенными.
В конце прошлого года на запрос "Газеты.Ru"
в департаменте транспорта пояснили, что метрополитен заплатил штраф сразу после получения предписания Мосгорнаследия и приступил к проекту восстановления барельефов. Для этого проводился конкурс по выбору подрядчика.
"На основании полученных при исследовании объекта материалов был разработан проект реставрации, который включает в себя комплекс мер, направленных на восстановление и сохранение исторического облика станции в целом, в том числе и барельефов", – говорилось в сообщении.