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Испорченным барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернут прежний вид
31 марта 2017 г. | Время публикации 10:11 | Последние изменения 12:40
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Московский метрополитен отреставрирует гипсовые барельефы станции "Новокузнецкая", вокруг которых два года назад разгорелся скандал. Как сообщается на сайте столичной мэрии, специалисты уже пробуют расчищать фигурный фриз, посвящённый Великой Отечественной войне. Это позволит найти цвет, в котором барельефы были выполнены во время открытия станции в 1943 году.

Расчистку планируется завершить до конца апреля. Работы идут ночью, чтобы не мешать пассажирам. После этого планируется утвердить технологию декоративного барельефа. Полностью восстановить его исторический облик планируется в 2017–2018 годах во время комплексной реставрации станции. Основание барельефа укрепят, мелкие повреждения отремонтируют. В Мосгорнаследии пообещали контролировать работы.

Реставрация станции пройдёт в два этапа. Сначала планируется восстановить архитектурный облик платформы: расчистить потолки, отреставрировать и укрепить все элементы художественного оформления стен и пилонов, воссоздать исторические светильники и отделку полов. На втором этапе расчистят и восстановят исторический облик белокаменной облицовки фасада вестибюля. Также отреставрируют лепной фриз с металлическими буквами в названии станции. Вестибюлю вернут исторические, утраченные, оконные витражи и оригинальные двери. Проект реставрации уже получил все необходимые согласования. Конкурс выиграла организация, которая разрабатывала проект восстановления исторического облика станции "Киевская" Филёвской линии.

В мае 2015 года пассажиры станции пожаловались на закрашенные барельефы, потребовав "остановить вандализм". В Twitter метрополитена заявили, что обновление инфраструктуры согласовано и ведется в плановом режиме. Однако позже стало известно, что Мосгорнаследие не выдавало разрешения, а проектная документация не согласовывалась.

В отношении руководства метрополитена было возбуждено дело об административном правонарушении, работы потребовали остановить. Через несколько дней В Мосгорнаследии сообщили, что барельефам вернут прежний вид, но с тех пор они оставались закрашенными.

В конце прошлого года на запрос "Газеты.Ru" в департаменте транспорта пояснили, что метрополитен заплатил штраф сразу после получения предписания Мосгорнаследия и приступил к проекту восстановления барельефов. Для этого проводился конкурс по выбору подрядчика.

"На основании полученных при исследовании объекта материалов был разработан проект реставрации, который включает в себя комплекс мер, направленных на восстановление и сохранение исторического облика станции в целом, в том числе и барельефов", – говорилось в сообщении.

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