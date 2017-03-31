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Долгожданное тепло вернется в Москву с первыми днями апреля
31 марта 2017 г. | Время публикации 20:18
Рубрики: Погода  
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Гидрометцентр России
В первые апрельские выходные в Москву вернется тепло, температура поднимется до положительных значений. "Если в субботу воздух прогреется до плюс 3 градусов, то в воскресенье уже до плюс 10 градусов", – сообщил РИА "Новости" представитель центра погоды "Фобос".

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 1 апреля в Москве ожидается небольшой снег, температура еще вполне зимняя: минус 4 – минус 2, по области до минус 5. Днем переменная облачность, но уже без осадков. В столице воздух прогреется до 4-6 градусов, по области – до 2-7. Ветер переменный 2-7 метров в секунду. Ночью и утром местами гололедица.

В ночь на воскресенье, 2 апреля, ночью снова прогнозируются небольшие осадки, но температура будет уже выше: в Москве минус 1 – плюс 1, по области минус 3 – плюс 2. Днем небольшой дождь, в столице потеплеет до долгожданных 9-11 градусов, по области будет 7-12 тепла. Однако юго-западный ветер местами разгонится до порывов 12-17 метров в секунду.

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Пятница, 31 марта 2017 г. // Последняя новость 20:18
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