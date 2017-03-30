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Суд лишает единственного жилья москвичку, ставшую жертвой мошенничества с квартирами
31 марта 2017 г. | Время публикации 08:27 | Последние изменения 11:30
Рубрики: Недвижимость, Общество  
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Moscow-Live.ru
Москвичка с двумя детьми может остаться без единственного жилья, имея на руках свидетельство о собственности. Как выяснилось, семья стала жертвой мошенников, торгующих так называемыми "выморочными квартирами". Столичный Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Как сообщается в репортаже программы "Вести-Москва", Ирина Бобкова купила квартиру 10 лет назад за 7 миллионов рублей, однако через полгода после продажи департамент имущества потребовал изъять жилье как выморочное, похищенное у города. Как выяснилось, предыдущий владелец, на деле умерший за несколько лет до продажи квартиры, незадолго до сделки "воскрес", чтобы приватизировать и продать жилье. Сделку признали недействительной, и департамент жилищной политики подал в суд, потребовав выселения женщины. Суд встал на сторону чиновников, постановив выселить женщину и ее семью из квартиры без предоставления другого жилья и снять ее с регистрационного учета по месту жительства.

По факту мошенничества с квартирой было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было потеряно: возобновить его, по словам женщины, невозможно из-за истечения срока давности. А единственное жилье пришлось разменять ради покупки спорной квартиры. Ситуацией заинтересовались в руководстве столичного Главного следственного управления СК РФ: как сообщается на сайте ведомства, по сообщению о мошеннических действиях, совершенных с квартирой, организована доследственная проверка. Следователи намерены установить все обстоятельства дела и дать правовую оценку действиям всех причастных к совершению сделки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подобные ситуации в столичном регионе не редкость. Так, в прошлом году выяснилось, что начальник отдела жилищных вопросов районной администрации Чеховского района Леонид Бобровский при помощи трех риелторов и одного из бывших замглавы Чеховского района продали пять муниципальных квартир общей стоимостью около 19 миллионов рублей.По закону эти квартиры полагалось отдать очередникам, но чиновники вывели жилье на рынок и несколько раз перепродали. В итоге жертвами ситуации стала семья Филимоновых: несмотря на то, что семья оформила покупку по всем правилам, а сделка была зарегистрирована в Росреестре, суд потребовал вернуть квартиру в муниципальную собственность. После того, как ситуацию взял под личный контроль заместитель секретаря Общественной палаты Александр Музыкантский, Мособлсуд отменил постановление о выселении семьи и направил дело на новое рассмотрение.

По оценке правозащитников, жертвами мошенников ежегодно становятся сотни добросовестных покупателей жилья. Часто аферисты обманными путями оформляют на подставных лиц муниципальное жилье и продают его на вторичном рынке. Таким образом, добросовестные приобретатели, не зная этого, становятся участниками сделок с квартирами с юридическим обременением. Когда афера вскрывается, столичные власти предъявляют иск к конечному собственнику, то есть к добросовестному покупателю. При этом покупатели не могут на сто процентов проверить "историю" квартиры на вторичном рынке недвижимости, говорят эксперты, поэтому всегда остается риск потерять и деньги, и жилье.

Как рассказали члены одной из пострадавших семей, трехкомнатную квартиру в микрорайоне Некрасовка они приобрели по предложению сотрудников Департамента жилищной политики. Чтобы оплатить часть взноса за новую квартиру, многодетная семья продала комнату в коммуналке, однако вскоре людям пришло уведомление о выселении: чтобы избежать судебного иска по обвинению в мошенничестве, им предложили выселиться добровольно в течение двух недель. Как выяснилось в МВД, на сотрудника департамента Марата Мазитова, который оформлял сделку, заведено уголовное дело: семья была признана потерпевшей, однако Кузьминский суд Москвы все равно принял решение о ее выселении. Представители департамента и прокурор настаивали, что семья не могла получить квартиру по социальной программе, так как не стояли в очереди на жилищный учет, а сумма, которую люди выплатили за квартиру, была взяткой должностному лицу.

Члены общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме заявили о намерении обратиться к мэру и правительству Москвы с инициативой создать комиссию по расследованию случаев мошенничества с муниципальными квартирами. Правозащитники считают, что иски о возмещении ущерба нужно предъявлять ответственным за незаконное выбытие квартир из государственной (муниципальной) собственности, а не забирать жилье у добросовестных приобретателей. В связи с частыми случаями мошенничества бывший омбудсмен Москвы Александр Музыкантский посоветовал вообще не покупать квартиры на "вторичке".

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