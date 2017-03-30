Суд лишает единственного жилья москвичку, ставшую жертвой мошенничества с квартирами

21 апреля 2016 г. Подмосковную семью выселяют из квартиры, проданной чиновниками-мошенниками

Квартиру, где живет семья с маленьким ребенком, несколько лет назад незаконно вывели на рынок чиновники из администрации Чехова. Хотя никакой вины новых владельцев нет, власти настаивают на их выселении.