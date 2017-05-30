Слабослышащие москвичи массово жалуются на работу диспетчерской службы Рубрики: Общество

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Из-за проблем с финансированием диспетчерская служба перешла с круглосуточного режима на обычный режим работы: с 8 утра до 8 вечера. Однако на практике она принимает от глухих москвичей только экстренные вызовы. "Из Диспетчерской службы мне ответили, что обслужить мой запрос не могут, и что они принимают только экстренные вызовы, а мой запрос не является срочным, - пожаловалась одна из клиенток службы. - Причину подобной работы мне объяснили так: "Мы не виноваты, что нам не платят. С января 2017 года мы ничего не получили. Сидим бесплатно, чтобы принять хоть экстренный вызов скорой или полиции, и чтобы совсем не оставить вас без помощи!"



Как рассказала порталу руководитель городской диспетчерской службы Лилия Ионичевская, в связи с отсутствием финансирования с декабря 2016 по апрель 2017 года диспетчерская служба работала за свой счёт, так как конкурс на работу службы не проводился. В связи с этим инвалидам было сообщено, что служба вынуждена закрыться, а ее функции временно взяла на себя региональная общественная организация "Объединение переводчиков жестового языка". "Мы объявили о том, что можем принимать обращения с 8 утра до 20 часов, но, к сожалению, работаем за свой счет, пока не объявят конкурс. Надеемся что департамент социальной защиты населения в скором времени объявит конкурс", – выразила надежду Ионичевская. Глухие и слабослышащие москвичи оставляют гневные сообщения в социальных сетях в адрес диспетчерской службы для неслышащих людей. Столичная служба отказывается работать с неслышащими москвичами, ссылаясь на отсутствие финансирования, в результате чего глухие люди "остались отрезанными от общества". Об этом сообщается на портале Глухих.net Из-за проблем с финансированием диспетчерская служба перешла с круглосуточного режима на обычный режим работы: с 8 утра до 8 вечера. Однако на практике она принимает от глухих москвичей только экстренные вызовы. "Из Диспетчерской службы мне ответили, что обслужить мой запрос не могут, и что они принимают только экстренные вызовы, а мой запрос не является срочным, - пожаловалась одна из клиенток службы. - Причину подобной работы мне объяснили так: "Мы не виноваты, что нам не платят. С января 2017 года мы ничего не получили. Сидим бесплатно, чтобы принять хоть экстренный вызов скорой или полиции, и чтобы совсем не оставить вас без помощи!"Как рассказала порталу руководитель городской диспетчерской службы Лилия Ионичевская, в связи с отсутствием финансирования с декабря 2016 по апрель 2017 года диспетчерская служба работала за свой счёт, так как конкурс на работу службы не проводился. В связи с этим инвалидам было сообщено, что служба вынуждена закрыться, а ее функции временно взяла на себя региональная общественная организация "Объединение переводчиков жестового языка". "Мы объявили о том, что можем принимать обращения с 8 утра до 20 часов, но, к сожалению, работаем за свой счет, пока не объявят конкурс. Надеемся что департамент социальной защиты населения в скором времени объявит конкурс", – выразила надежду Ионичевская.



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