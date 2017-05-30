Столичный мэр выразил сомнение в том, что жильцы хрущевок ходят на митинги против реновации

26 мая 2017 г. Москалькова признала, что голосование по реновации не должно было начинаться до принятия закона

По мнению уполномоченного по правам человека в РФ, нельзя предлагать гражданам решать судьбу своих домов и свое будущее до тех пор, пока все существенные вопросы реновации не будут урегулированы федеральным законом.