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Падение деревьев и жертвы урагана объяснили халатностью подрядчиков
31 мая 2017 г. | Время публикации 10:02 | Последние изменения 10:20
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Судя по динамике стихийных бедствий в столице, Москва стала очень ветреным городом. Последние 30 лет ураганы в столице стали чуть ли не рядовым явлением, а человеческие жертвы и серьезные повреждения недавнего урагана во многом остаются на совести недобросовестных подрядчиков. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Ветром в городе разрушило крыши 243 жилых зданий, а также часть крыши Сенатского дворца в Кремле. По словам экспертов, листовое железо крыши крепится гвоздями к деревянной обрешетке, которая рассыхается со временем под воздействием снеговой нагрузки и солнца, из-за чего крыше необходим регулярный ремонт. Вторая причина — недобросовестная работа подрядчиков: грамотно собранную кровлю не сдует никакими порывами.

Недобросовестность стала в том числе причиной гибели мужчины под автобусной остановкой на Кировоградской улице. В Мосгортрансе рассказали, что остановка была установлена "в строгом соответствии с существующими нормами", однако в фирме, производящей автобусные павильоны, объяснили, что остановка на Кировоградской никак не была укреплена и нарушала все мыслимые способы установки. По словам экспертов, рухнувший павильон просто утопили в асфальте, не обеспечив положенного в таких случаях жесткого крепления с грунтом. "К асфальту вообще ничего крепить нельзя — он толком не держит ничего. Но многие компании просто экономят на монтаже", - заявил один из них.

Биологи также объяснили причину массовой гибели деревьев: по данным столичных властей, от урагана пострадали 27 тысяч деревьев. Большая часть их - пожилые тополя, которые после 60 лет теряют свои качества, сдают позиции и требуют замены. Таких ослабленных деревьев в Москве очень много, но спиливать их не спешат. А работы по выведению новых сортов тополя, которые меньше пылят и более устойчивы к экологии города, сошли на нет.

Еще одна категория риска — завезенные в столицу американские клены, которые забивают ростки других насаждений и не дают им разрастаться. Биологи однозначно утверждают, что в Москве этой породе клена не место, и такого рода сорняки нужно было уничтожить гораздо раньше. Пострадавшие также сосны и ели можно высаживать в городе только со строгим учетом розы ветров: накопленные за несколько лет вредные вещества в виде пыли, грязи и тяжелых металлов ослабляют здоровье деревьев, и они не могут противостоять шквалистому ветру.

А молодые дубы подвержены неизлечимому вирусному заболеванию, однако спиливать их также не спешат, как и опрыскивать необходимыми для здоровья химикатами, что также было обычным делом в советское время. Более того, деревья, которые не упали во время прошедшего урагана, могут иметь серьезные повреждения: если за 2-3 года они не восстановятся, а на Москву снова обрушится ураган, они упадут в первую очередь.

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