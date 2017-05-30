Москвич, пожаловавшийся в полицию на притон для нелегалов, сам оказался под судом

Гражданский активист Владимир Егоров обнаружил на улице Неверовского в районе Дорогомилово нелегальное общежитие, в котором проживает около 500 мигрантов. Москвич сделал фотографии, как в тесных комнатах притона набиты мигранты - по 12 человек на помещение, а затем пошел писать заявление об увиденном в местное отделение полиции. Однако вместо того, чтобы начать проверку по данному факту, правоохранители занялись самим Егоровым.
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Егоров отметил, что большинство постояльцев этого общежития находятся там не по доброй воле: жилье и транспорт до него предоставляет сам работодатель. "Это рабочее общежитие, а не молодежный хостел. Условия ужасные. Людям с утра работать, зачастую - с машинами и механизмами. Это не только качество работы, но и наша безопасность", - написал активист, добавив, что "санитарные нормы, ГОСТы, болезни и туберкулез еще существуют".
Попытка попросить полицию проверить нелегальный притон закончилась тем, что стражи порядка сперва отказались принять заявление, а затем начали обыскивать самого активиста, отняли у него камеру и посадили в СИЗО на двое суток, оформив на него протокол по административной статье о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. Суд по этому делу прошел крайне оперативно и уже накануне днем судья признал Егорова виновным, приговорив к штрафу в 1000 рублей.
Ситуацией с общежитием же решили заняться в московском отделении партии "Яблоко", возглавляемом Сергеем Митрохиным. По мнению
политика, произошедшая с Егоровым история, вероятно, указывает на то, что полиция района Дорогомилово "крышует притон для нелегальных мигрантов". Сегодня утром в общежитие нагрянула общественная инспекция вместе с Митрохиным, Егоровым и местным муниципальным депутатом Михаилом Меньшиковым.
Отметим, что по указанному Егоровым адресу (улица Неверовского, дом 10, строение 2) располагается одно из общежитий сети "Радушие". На сайте
организации утверждается, что проживание в общежитии "допускается только на законных основаниях". "Мы работаем законно, в нашем общежитии не бывает нелегальных мигрантов и всех неприятностей, связанных с их пребыванием", - подчеркивают в компании.