19-летняя дочь Пескова раскритиковала мэра Москвы за расширение тротуаров, но похвалила за реновацию

17 мая 2017 г. В Кремле заявили, что не собираются вмешиваться в московскую программу реновации

По словам Дмитрия Пескова, снос домов - это "не вопрос кремлевской повестки дня", а "городские дела". Он также выразил мнение, что мэрия "демонстрирует готовность" принимать во внимание всю критику проекта.