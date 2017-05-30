19-летняя дочь Пескова раскритиковала мэра Москвы за расширение тротуаров, но похвалила за реновацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать с журналистами запись своей дочери Елизаветы в соцсети, где она поддержала мэра Москвы по поводу реновации, но раскритиковала повсеместное расширение тротуаров. "Елизавету я не хотел бы обсуждать. Это моя дочь, я с ней как отец с дочерью общаюсь, и не думаю, что это кого-то касается. Она взрослая женщина и может сама участвовать в дискуссиях, которые сейчас ведутся", – приводит слова Пескова РИА "Новости". На вопрос журналистов о том, давно ли его дочь, живущая в Париже, была в Москве, Песков ответил: "Пару дней назад".
30 мая 19-летняя Елизавета Пескова написала в Instagram, что считает одним из самых спорных и "крайне странным" решение расширить тротуары в Москве. Это, по ее мнению, превращает Москву в "Маями или в столицу ЗОЖников, хипстеров и экспатов" (орфография и пунктуация оригинала во всех цитатах сохранена). "Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города. Москва при всем желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний", - написала Елизавета.
Она назвала "бредом" ссылки на "лукавую науку статистику", при этом отметив, что в столице "4 миллиона жителей" ездят за рулем и вряд ли довольны ситуацией с парковками и пробками. "Цель - обеспечить комфорт и удобство пешеходам и автомобилистам. Происходит же совсем наоборот: вечная борьба с парковками, штрафами и эвакуаторами", – пишет девушка. Она также напомнила, что "живем мы не в LA [Лос-Анджелесе]", "7, а то и 9 из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо".
В то же время дочь пресс-секретаря президента выразила "безграничное" уважение мэру Сергею Собянину и поддержала программу реновации жилья. "Естественно, город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу. А тем более сейчас, когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут, я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание", - отметила Елизавета.
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Сам Песков, комментируя по просьбе журналистов московскую программу реновации, заявил, что проект получил позитивную оценку президента, "потому что эта инициатива московской мэрии очень нужна, нужна объективно", цитирует "Интерфакс". Он также напомнил, что глава государства "акцентировал необходимость соблюдения прав всех москвичей и учета их интересов" при внесении поправок в законопроект о реновации.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Кремль намерен дистанцироваться от московской программы реновации. Так участники закрытой встречи с политологами и политтехнологами интерпретировали выступление замначальника управления внутренней политики Кремля Александра Харичева. Дмитрий Песков впоследствии назвал такую формулировку неправильной и некорректной, так как программа реновации не является кремлевской и не исходит от президента.
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