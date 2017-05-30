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Москвич "заминировал" машину, опасаясь угона
31 мая 2017 г. | Время публикации 17:04
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Житель Москвы повесил на свой автомобиль табличку "Машина заминирована" для того, чтобы обезопасить его от угона. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, в полицию обратились жители дома по Новочеремушкинской улице, которые рассказали о припаркованном во дворе Mercedes-Benz. На лобовом стекле авто была оставлена записка "Машину не трогать, машина заминирована".

На место незамедлительно прибыл кинолог с собакой, опасных предметов в машине обнаружено не было. Владельцем иномарки оказался 51-летний житель столицы, который недавно купил автомобиль и не успел установить сигнализацию. Боясь, что машину могут похитить, он написал записку о минировании и оставил ее на лобовом стекле, уехав на работу. Полиция проверяет правомерность действий.
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