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Автомобилисты не могут оплатить парковку в центре из-за техработ
31 мая 2017 г. | Время публикации 15:51
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Жители и гости Москвы временно не смогут пополнить парковочный счет с помощью приложения и по SMS из-за технических неполадок, сообщается на сайте мэра столицы.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства", невозможность пополнения парковочного счета связана с техническими работами, которые проводятся с 07:00. Пополнить парковочный счет можно в личном кабинете parking.mos.ru и на портале mos.ru в разделе "Личный транспорт". Также можно оплатить парковку через мобильное приложение.
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Среда, 31 мая 2017 г. // Последняя новость 15:51
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