В подмосковной Опалихе на основании сомнительной экспертизы лишают охранного статуса ценный парк XVIII века Областная инфраструктура Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter wikimedia.org/Anastasya Anastasya NEWSmsk.com в Московском областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).



Парковый комплекс усадьбы в Опалихе начал формироваться в 1760-е годы и хорошо сохранился до наших дней. Парк связан с эпохой раннего классицизма и не имеет аналогий, говорится в книге "Памятники архитектуры Московской области", изданной региональным министерством культуры. Его ценность неоднократно признавали ведущие специалисты. В январе 2017 года парк был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.



Однако 26 мая Главное управление культурного наследия Московской области выпустило проект распоряжения, исключающего парк из этого перечня. Основанием послужила экспертиза, выполненная по заказу ЗАО "Сити-XXI век" – собственника земельного участка в границах парка, где планируется застройка.



Составитель документа Лев Траскунов "пытается доказать, что в Опалихе никогда не существовало усадебного парка, усадебные пруды не сохранились", так что предмет охраны отсутствует. При этом экспертиза изобилует ошибками, противоречиями и заимствованиями под видом собственных исследований эксперта, содержит ссылки на несуществующие архивы и недостоверные источники.



Автор, по словам защитников памятников, откровенно подтасовывает факты вплоть до того, что в цитатах из других источников подменяет слово "парк" иными терминами. Он оперирует понятием "регулярный сад с плодовыми деревьями", который якобы не может считаться парком, а также бездоказательно утверждает, что на месте парка был создан некий питомник деревьев, не представляющий архитектурно-художественной ценности.



В экспертизе также постоянно повторяется, что усадебные пруды были "вновь созданы", "восстановлены", или "полностью реконструированы" в советский период, а потому "не могут считаться аутентичными", хотя сведений о том, что и в какой момент произошло с прудами, не приводится. Детальный анализ экспертизы ВООПИиК публикует на своем



"В случае исключения парка усадьбы Опалиха-Алексеевское из перечня выявленных объектов культурного наследия будет уничтожен полностью сохранившейся памятник садово-паркового искусства XVIII века, что может быть признано беспрецедентным варварством. Ничего подобного в нашей стране не происходило со времен трагических событий Великой Отечественной войны, когда фашисты уничтожали парки XVIII – нач. XIX вв. в пригородах Петербурга", – заявили в ВООПИиК.



Научную несостоятельность экспертизы подтверждают историки и академики в письме Главному управлению культурного наследия Московской области. Письмо подписали заслуженный архитектор России Андрей Таранов, кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета МГУ Андрей Левандовский, доктор исторических наук, профессор Исторического факультета МГУ Владимир Моряков, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН Борис Флоря.



Мнение ученых по неизвестной причине не вошло в сводку предложений, поступивших в ходе обсуждения экспертизы. Зато туда вошли положительные отзывы неких граждан об экспертизе, просьбы поскорей начать "развитие территории" и создать там "нормальные условия" для отдыха местных жителей. При этом развитие именно парковой инфраструктуры в Опалихе-Алексеевском вовсе не гарантируется: в сводке говорится, что вопрос дальнейшего использования территории зависит от собственника. В Подмосковье на основании сомнительной экспертизы собираются лишить охранного статуса усадебный парк XVIII века. Речь идет о выявленном объекте культурного наследия "Парк бывшей усадьбы Николевых-Юсуповых "Опалиха-Алексеевское" в Красногорском районе. Парку грозит вырубка и застройка многоквартирными домами, жители Опалихи намерены провести одиночные пикеты, сообщилив Московском областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).Парковый комплекс усадьбы в Опалихе начал формироваться в 1760-е годы и хорошо сохранился до наших дней. Парк связан с эпохой раннего классицизма и не имеет аналогий, говорится в книге "Памятники архитектуры Московской области", изданной региональным министерством культуры. Его ценность неоднократно признавали ведущие специалисты. В январе 2017 года парк был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.Однако 26 мая Главное управление культурного наследия Московской области выпустило проект распоряжения, исключающего парк из этого перечня. Основанием послужила экспертиза, выполненная по заказу ЗАО "Сити-XXI век" – собственника земельного участка в границах парка, где планируется застройка.Составитель документа Лев Траскунов "пытается доказать, что в Опалихе никогда не существовало усадебного парка, усадебные пруды не сохранились", так что предмет охраны отсутствует. При этом экспертиза изобилует ошибками, противоречиями и заимствованиями под видом собственных исследований эксперта, содержит ссылки на несуществующие архивы и недостоверные источники.Автор, по словам защитников памятников, откровенно подтасовывает факты вплоть до того, что в цитатах из других источников подменяет слово "парк" иными терминами. Он оперирует понятием "регулярный сад с плодовыми деревьями", который якобы не может считаться парком, а также бездоказательно утверждает, что на месте парка был создан некий питомник деревьев, не представляющий архитектурно-художественной ценности.В экспертизе также постоянно повторяется, что усадебные пруды были "вновь созданы", "восстановлены", или "полностью реконструированы" в советский период, а потому "не могут считаться аутентичными", хотя сведений о том, что и в какой момент произошло с прудами, не приводится. Детальный анализ экспертизы ВООПИиК публикует на своем сайте "В случае исключения парка усадьбы Опалиха-Алексеевское из перечня выявленных объектов культурного наследия будет уничтожен полностью сохранившейся памятник садово-паркового искусства XVIII века, что может быть признано беспрецедентным варварством. Ничего подобного в нашей стране не происходило со времен трагических событий Великой Отечественной войны, когда фашисты уничтожали парки XVIII – нач. XIX вв. в пригородах Петербурга", – заявили в ВООПИиК.Научную несостоятельность экспертизы подтверждают историки и академики в письме Главному управлению культурного наследия Московской области. Письмо подписали заслуженный архитектор России Андрей Таранов, кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета МГУ Андрей Левандовский, доктор исторических наук, профессор Исторического факультета МГУ Владимир Моряков, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН Борис Флоря.Мнение ученых по неизвестной причине не вошло в сводку предложений, поступивших в ходе обсуждения экспертизы. Зато туда вошли положительные отзывы неких граждан об экспертизе, просьбы поскорей начать "развитие территории" и создать там "нормальные условия" для отдыха местных жителей. При этом развитие именно парковой инфраструктуры в Опалихе-Алексеевском вовсе не гарантируется: в сводке говорится, что вопрос дальнейшего использования территории зависит от собственника.



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