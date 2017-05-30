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Путепровод для автомобилей открылся возле железнодорожной станции Переделкино
31 мая 2017 г. | Время публикации 19:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В среду, 31 мая, открылось движение по путепроводу на 18-м километре Киевского направления Московской железной дороги недалеко от платформы Переделкино, сообщает "Интерфакс". Путепровод позволит наладить сообщение между Боровским и Минским шоссе и "снимет колоссальное напряжение, которое здесь существует", заявил на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство двухполосной эстакады длиной 227 метров велось с октября 2015 года. Путепровод позволит увеличить пропускную способность переезда в три раза - до 900 автомобилей в час в одном направлении. Для защиты окружающих жилых домов от шума и пыли дополнительно установлены шумозащитные экраны. Мэр напомнил, что в этом году будет построено еще пять путепроводов.

Так, завершается строительство путепровода на 36 км Киевского направления МЖД у станции Крекшино. Открытие запланировано на третий квартал 2017 года. Также на этот год запланирован ввод путепровода в Кокошкино, на 34-м километре Курского направления МЖД в Щербинке, между 2-м Южнопортовым проездом и улицей Южнопортовая и открытие Богородского путепровода на Московской центральном кольце.

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