Путепровод для автомобилей открылся возле железнодорожной станции Переделкино

3 февраля 2017 г. Пять путепроводов достроят в столице до конца года

В столице ведется строительство путепроводов на Киевском направлении МЖД в районе Переделкино, Кокошкино, Крекшино, между 2-м Южнопортовым проездом и улицей Южнопортовая и в Богородском районе. Их закончат до конца года.