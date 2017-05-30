МЧС предупредило о ветре с порывами до 24 метров в секунду в ближайшие часы Рубрики: Погода

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Всем, кто находится дома, рекомендовано закрыть все окна, форточки, двери; убрать с подоконников и балконов предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра. Тем, кого непогода застанет на улице, в МЧС советуют максимально оперативно укрыться в ближайшем здании капитальной постройки. Нельзя укрываться под деревьями, во временных строениях и конструкциях, а также под большепролетными сооружениями.



В четверг, 1 июня, дожди в столице продолжатся, сообщает В ближайшие часы Москва окажется во власти непогоды: в городе ожидается гроза, сильный дождь и ветер с порывами до 24 метров в секунду, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС. В ведомстве подчеркивают, что опасная погода продержится в столице с 21:00 до 9 утра четверга.Всем, кто находится дома, рекомендовано закрыть все окна, форточки, двери; убрать с подоконников и балконов предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра. Тем, кого непогода застанет на улице, в МЧС советуют максимально оперативно укрыться в ближайшем здании капитальной постройки. Нельзя укрываться под деревьями, во временных строениях и конструкциях, а также под большепролетными сооружениями.В четверг, 1 июня, дожди в столице продолжатся, сообщает Гидрометцентр России . Ночью облачно, дождь, местами сильный, гроза, температура в Москве 11-13, по области 11-16 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 16-18, по области 14-19 градусов тепла, ветер западной четверти 7-12 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду.



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