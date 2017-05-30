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Владельцы двух неугодных дептрансу теплоходов на Москве-реке пожаловались на мэрию генпрокурору
31 мая 2017 г. | Время публикации 19:26
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Владельцы теплоходов "Александр Блок" и "Ласточка-2" обратились с письмом к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой разобраться в их конфликте со столичным департаментом транспорта, сообщает РБК. Городские власти ранее предписали владельцам судов уплыть с территории Москвы-реки, иначе они будут отбуксированы в порт города Кимры. Предприниматели уверены, что это требование незаконно.

В документе, направленном Чайке, подчеркивается, что, согласно водному кодексу России, водные объекты являются объектами общего пользования. Столичные власти утверждают, что упомянутые теплоходы по сути являются дебаркадерами, поскольку они утратили свои судовые свойства. Собственники подобные заявления отвергают: ни "Александр Блок", ни "Ласточка-2" судовые свойства не утратили и дебаркадерами не являются.

Напомним, в акватории Москвы, по данным городских властей, остается 28 дебаркадеров, исключенных из государственного судового реестра, которые непригодны для судоходства. Три таких судна по состоянию на середину мая находились в центре Москвы, однако в ночь с 29 на 30 мая с Крымской набережной отбуксировали теплоход "Валерий Брюсов". Судно было отправлено на специальную стоянку после предварительного демонтажа третьего яруса, сообщала "Вечерняя Москва".

Начальник управления эксплуатации ГКУ "Организатор перевозок" Игорь Семериков в минувшие выходные заявил, что владельцы судов "Ласточка-2" и "Александр Блок", расположенных на Лужнецкой и Краснопресненской набережных, получили уведомления о том, что теплоходы должны покинуть места стоянок, поскольку находятся там незаконно. Отметим, что теплоход "Ласточка-2" работает в Лужниках с 2008 года, а теплоход "Александр Блок" - с начала 2013 года. Оба судна эпизодически совершают рейсы по реке, но в основном используются как стоечные развлекательные центры.
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