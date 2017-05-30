Владельцы двух неугодных дептрансу теплоходов на Москве-реке пожаловались на мэрию генпрокурору

12 апреля 2017 г. Арт-теплоход "Валерий Брюсов" потребовали убрать с Крымской набережной

Проверка выявила, что теплоход эксплуатируется без договора водопользования, что противоречит Водному кодексу РФ. Замоскворецкий суд обязал собственника судна освободить Крымскую набережную и выплатить штраф в 60 тысяч рублей.