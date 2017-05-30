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Жильцы пятиэтажки ополчились на соседку, пытающуюся спасти дом от реновации
31 мая 2017 г. | Время публикации 18:00 | Последние изменения 18:02
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Жительница одной из пятиэтажек в Богородском районе Алла Терехова попыталась организовать в своем доме движение против реновации. Вместе с активистами из близлежащих зданий она разносила листовки, расклеивала их в подъезде, на дверях, раскладывала в почтовые ящики. Однако если в некоторых московских пятиэтажках людям удавалось найти общий язык, то Тереховой с соседями не так повезло: сперва на нее просто "смотрели с напряжением", но затем ситуация переросла едва ли не в травлю.

Квартиру в кирпичной пятиэтажке 1958 года в Богородском Терехова вместе с мужем купила три года назад. По ее словам, вопросы к жилью были: лифта нет, консьержки нет, странные соседи. Но в то же время дом находится в тихом зеленом районе, "все очень близко, пробок нет, развитая инфраструктура, рядом хорошая немецкая гимназия". В квартире "огромные окна, трехметровые потолки, дубовый паркет, большая ванная, и, главное, мансарда под крышей", рассказала она "Открытой России".

Попытки женщины защитить свою собственность не встретили одобрения у других жильцов. "Что ты тут все ходишь? Носишь свои листовки? За масандру свою боишься? Мне плевать на твою масандру, я в коммуналке живу и у меня текут трубы", - заявила ей пожилая соседка, зачастую находящаяся "в изрядном подпитии". "Ключевые слова, которые я слышала от своих соседей, обходя квартиры: "начхать", "плевать", "по фигу", "пох" - отмечает Терехова.

Несмотря на такое настроение соседей, противница реновации решила провести 28 мая общее собрание собственников - как последний шанс сохранить родной для себя дом. По словам Тереховой, на встречу с жильцами шла в страхе, за ней увязалась маленькая дочка. "Выходим. Народу много. По ту сторону лавочки от меня стоят мои противники с ненавистью в глазах. Среди них пьяная женщина с сигаретой, парень-качок с зажатыми кулаками, женщина, которую я видела в управляющей компании района и активистка с огромной папкой. Ее я тоже помню, она обходила квартиры с подписями против капремонта и за снос", - рассказывает москвичка.

Все попытки Тереховой обсудить судьбу дома вышеупомянутыми гражданами раз за разом беспардонно пресекались. Ее перебивали, перекрикивали, а в какой-то момент стали перечислять заведомо собранный на нее "компромат": про мансарду, про мужа, осужденного на шесть лет за госизмену (обществом "Мемориал" он был признан политзаключенным), про квартиру в ипотеке. Когда конфликт накалился настолько, что находиться на собрании стало опасно, Терехова повела дочку обратно в квартиру под крики толпы о том, что она "проплаченная". "Я не могу жить в этом доме, с этими людьми, в этом районе, в этом городе и в этой стране", - заключила москвичка.

Отметим, что защитить дом от сноса не так просто даже в тех случаях, когда большинство жильцов выступает против реновации. Так, жители попавшей в "сносной список" пятиэтажки в Марьиной роще провели опрос всех собственников, оформили результат как очно-заочное собрание, а затем отнесли документы в управу. Глава управы заверила горожан, что их воля будет исполнена, однако жители сразу же столкнулись с давлением со стороны чиновников.
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