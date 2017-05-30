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Заммэра не исключил переселение жильцов пятиэтажек в дома выше 20 этажей
31 мая 2017 г. | Время публикации 11:08 | Последние изменения 14:57
Рубрики: Недвижимость, Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Reuters
Дома, построенные по программе реновации в отдельных районах, могут быть выше 20 этажей, сообщил заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин. "В ряде районов придется делать выше. Где-то, может, будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10-12", - цитирует заммэра РИА "Новости". При этом заммэра заметил, что там, где позволят условия, этажность новых домов может составить и пять-шесть этажей.

"В каждом квартале будет совершенно индивидуальный подход", - сказал Хуснуллин, пояснив, что в каждом районе разная ситуация. Поэтому для успешного переселения в границах района необходима будет более плотная застройка. Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что высотность кварталов, которые появятся в рамках программы реновации столичного жилья, составит от 10 до 14 этажей. При этом он подчеркнул, что к настоящему моменту конкретных проектов и параметров пока нет, а потому высотность новой застройки еще будет обсуждаться.

При этом, по данным агентства "Москва", в кварталах, построенных в рамках реновации, будет создано примерно вдвое больше парковочных мест. "Когда мы сделали примерный расчет нового квартала в пределах 20 тысяч гектаров, у нас получилось, что количество мест будет примерно в два раза больше. Мы точно можем сказать, что парковочных мест будет больше", - добавил Хуснуллин, подтвердив, что пятиэтажки по программе реновации будут снесены только после того, как будет построено новое жилье и оформлено право собственности.

Заммэра также отметил, что из 4500 жилых домов, которые могут попасть в программу реновации, жильцы около 200-300 домов в настоящее время не определились с выбором, а 500 домов "активно просятся" в программу реновации. Кроме того, в программу могут быть включены девятиэтажные дома, если за участие проголосует две трети жителей. Если же дом мешает квартальной застройке, его жителям также предложат проголосовать за включение дома в программу реновации.
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