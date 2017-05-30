Вендинговые автоматы могут появиться в пригородных электричках Рубрики: Общественный транспорт

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"Нужно просчитать техническую возможность установки таких аппаратов в вагоне и экономику – будет ли это выгодно. Прежде всего, их можно было бы установить в экспрессах, которые идут на расстояния больше двух часов, и есть конкретное количество сидячих мест", – сказал Козлов.



Руководитель службы маркетинга компании UVENCO Дмитрий Ветров отметил, что антивандальные конструкции торговых автоматов существуют уже давно, однако сам аппарат также должен быть безопасен для железнодорожного транспорта. При этом установка аппаратов может положительно повлиять на сокращение нелегальной торговли, поскольку ассортимент товаров, которые предлагают торговцы в электричках, во многом перекликаются с тем, что можно будет приобрести в аппарате.



Кроме того, к концу года в тестовом режиме заработает



Эксперты полагают, что приложение будет удобным для пассажиров и снизит очереди к кассам, в особенности если в приложение будет добавлена возможность покупки безлимитного проездного билета. Также в мобильное приложение можно добавить расписание, построение маршрута, информацию о точном местоположении электрички и времени ее прибытия, интегрировать сервис электричек с приложениями московского транспорта и добавить онлайн-новости о пригородном сообщении, в том числе касающиеся сбоев в расписании. Вендинговые автоматы с напитками и едой могут появиться в вагонах пригородных поездов. Об этом в интервью M24.ru рассказал директор по инфраструктуре ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" Владимир Козлов."Нужно просчитать техническую возможность установки таких аппаратов в вагоне и экономику – будет ли это выгодно. Прежде всего, их можно было бы установить в экспрессах, которые идут на расстояния больше двух часов, и есть конкретное количество сидячих мест", – сказал Козлов.Руководитель службы маркетинга компании UVENCO Дмитрий Ветров отметил, что антивандальные конструкции торговых автоматов существуют уже давно, однако сам аппарат также должен быть безопасен для железнодорожного транспорта. При этом установка аппаратов может положительно повлиять на сокращение нелегальной торговли, поскольку ассортимент товаров, которые предлагают торговцы в электричках, во многом перекликаются с тем, что можно будет приобрести в аппарате.Кроме того, к концу года в тестовом режиме заработает мобильное приложение пригородных электричек . По словам Владимира Козлова, при покупке билета через мобильное приложение на экране гаджета пассажира отразится штрих-код, который нужно будет приложить к сканеру. А телефон с функцией NFC может быть использован как карта.Эксперты полагают, что приложение будет удобным для пассажиров и снизит очереди к кассам, в особенности если в приложение будет добавлена возможность покупки безлимитного проездного билета. Также в мобильное приложение можно добавить расписание, построение маршрута, информацию о точном местоположении электрички и времени ее прибытия, интегрировать сервис электричек с приложениями московского транспорта и добавить онлайн-новости о пригородном сообщении, в том числе касающиеся сбоев в расписании.



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