В Гидрометцентре заявили, что прогноз в день урагана был "точным и своевременным"

30 мая 2017 г. Сотовые операторы объяснили отсутствие SMS-сообщений об урагане плохой работой МЧС

По словам сотрудников двух операторов, сообщение от МЧС пришло лишь в 16.30, когда появились первые новости о жертвах шторма. Между тем вопросом несвоевременного оповещения заинтересовались и в Мосгордуме.