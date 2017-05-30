Значки с изображениями "героев" столичного метро появились на стойках "Живое общение"

2 мая 2017 г. Пассажиры метро раскупают брелки-карты "Тройка", ручки и футболки с символикой метро

Наибольшей популярностью у пассажиров пользуются карта "Тройка" в виде брелока и ручки в традиционных цветах линий метрополитена. Среди мужских и женских футболок самым популярным принтом стала надпись "Не прислоняться".